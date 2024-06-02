2024年越南车展将于10月举行

越南车展在因经济衰退而被中断一年后，将于今年10月重新举行。

此次展会由越南汽车生产商协会（VAMA）、越南汽车进口商协会（VIVA）和越南CIS与Le Bros联营公司将于2024年10月27日至23日在胡志明市西贡会展中心联合举办。

2024年越南车展将汇聚世界领先车牌，包括：福特、广汽、本田、五十铃、三菱、斯柯达、斯巴鲁、铃木、丰田、大众、沃尔沃。此外，本田、三阳摩托车和雅马哈汽车也首次在本次车展上设立展位，预计将带来许多新产品和许多突破性技术，能够满足正在逐渐复苏并预计将于今年年底更加活跃发展的市场的需求。

除了展示和介绍不同车牌外，此次车展还吸引来自配套工业、零部件及相关产业的数百个品牌参展，能够满足汽车爱好者的需求。

以“科技与环境”为主题的2024年越南车展有望为汽车爱好者创造一个具有吸引力和拥有丰富多样体验的平台。

组委会还希望通过此次车展介绍汽车和摩托车行业最新的智慧和环保技术，从而有助于加强和肯定越南车展作为该行业最具规模展会的地位，并为国内市场的发展作出贡献。

VAMA传媒委员会主任陶功决表示，2024年越南车展有望成为迎来最先进的汽车和摩托车技术趋势、最新车型以及多维体验的平台，为汽车和摩托车爱好者开启探索车界的无限旅程。今年的车展的焦点是绿色能源和减排的解决方案，旨在展现VAMA和VIVA在与越南共同努力实现到2025年达到净零排放目标的承诺方面的并肩同行。

2024年越南车展的新亮点之一就是，组委会将优化利用各种技术（如人工智能、互动技术等）来提升参观者的体验和利益。

展会期间还举行“电动交通工具，迈向绿色能源转型”研讨会。与会代表将从不同的角度探讨电动汽车产品的发展趋势和潜力，旨在实现越南的减排和环保目标。

组委会透露，为期5天的车展预计将吸引超过20万人次前来直接参观，以及是通过线上平台参展的数百万名汽车和摩托车爱好者。（完）