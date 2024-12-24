2024年越南水产品出口金额达100亿美元

据越南水产品出口商和生产商协会（VASEP）于12月23日晚公布的消息，尽管面临市场、物流和加工原材料等方面的诸多困难和挑战，2024年越南水产品出口金额仍然达到了100亿美元的目标。

虾类和查鱼是越南水产品出口的两大主要产品，占水产品出口总额的60%；其中，虾类出口额达40亿美元，增长16.7%；查鱼出口额达20亿美元，较2023年同期增长8.9%。在海产品领域，尽管原料困难重重，金枪鱼出口额仍达到了10亿美元的目标，较2023年同期增长了18%。

越南水产品出口商和生产商协会主席阮氏秋色女士表示，此前提出的目标是2024年水产品金额恢复到100亿美元，尽管面临许多困难和挑战，但越南水产品行业已经完成了既定目标。

在世界水产品出口地图上，越南目前是第三大出口国，仅次于中国和挪威。这证明越南水产品行业已走上可持续发展、提高产品附加值的正确轨道。这也是越南水产品行业预计在 2025 年及随后几年实现更强劲增长的基础。

越南农业与农村发展部副部长冯德进先生认为， 2025年是产品行业将会面临新的挑战；其中解除IUU黄牌警告、适应气候变化、环境污染和市场壁垒，是需要国家管理机构、企业和渔民全系统共同携手解决的问题。

不过，也出现了一些乐观的迹象，例如：原料来源改善、出口市场持续扩大等。特别是越南水产品企业日益展示其深加工和生产高品质产品的能力和水平。这些都是越南水产品行业在2025年出口金额突破100亿美元大关、迈向110亿美元目标的基础。

越南农业与农村发展部要求越南水产品出口商和生产商协会、企业界、渔民落实好食品安全法规，在生产加工环节应用技术，发展循环经济，减少温室气体排放，保护环境，满足合作伙伴和客户的标准要求。

与此同时，积极联系生产链参与单位以提高产品质量、确保可追溯性，不断提高高附加值产品比重。除了中国、美国、日本、欧盟等传统市场外，企业和协会还需要注重贸易促进活动，并增加在中东、清真市场、非洲等新的潜在市场的影响力，以实现客户和市场多元化。（完）