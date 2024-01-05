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2024年越南房地产市场有望进一步改善

近年来，政府、各部委和地方集中力量促进房地产市场的发展。尽管还存在诸多困难，但市场已经走出“低谷”。预计，2024年将是突破性的一年，加速该市场的复苏势头。 近期，政府和政府总理颁发了一系列指导性文件，并组织了多场会议，听取企业、民众和房地产专家的声音。

胡志明市房地产协会主席黎黄珠表示，政府多次与面临问题的企业会面，共同携手解决困难，促进房地产市场的可持续发展。

其中值得一提的是，政府出台第33号决议（33/NQ-CP）和第97号决议（97/NQ-CP），提出多项解决方案，化解房地产市场当前困难局面，促进房地产市场安全、健康和可持续。同时，政府出台第08号议定（08/2023/NĐ-CP），助力私募债券市场的“软着陆”。

2023年，越南政府总理首次颁发“2021-2030年间投资建设至少100万套保障性住房”的项目。越南国家银行根据政府第 33号决议（33/NQ-CP），抓紧实施社会住房、工人住房和翻新与重建陈旧公寓楼的120万亿越盾（约合51亿美元）贷款计划 （以下简称《贷款计划》。

越南国家银行副行长陶明秀表示，过去一年，国家银行重点完善贷款法律框架、简化贷款审批程序；增加特殊、优惠的信贷计划和产品，为个人和企业获得银行获得贷款创造更有利的条件。

此外，越南国会通过《住房法》和《房地产商业法》，有望为房地产市场复苏注入动力。

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附图 图自《劳动报》

经济专家艮文力表示，2024年二季度开始，房地产市场的复苏将更加明显。在政府的扶持政策深入落实，企业债券市场将渡过最艰难的阶段。

艮文力认为，宏观经济趋稳、房贷利率下行、银行放款提速、企业债券市场逐步开放，房地产法律框架逐步完善等，将助力房地产企业的稳定复苏。（完）

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