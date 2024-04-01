2024年越南大米出口前景与挑战

据《越共电子报》，越南工贸部进出口局预测，2024年，尽管世界形势依然充满挑战，但越南大米出口活动从年初就开始呈现乐观迹象。

越南海关总局的最新数据显示，从年初至2月中旬，越南大米出口量达66.32万吨、出口额达近4.666亿美元，分别同比增长14.4%和53.1%。专家们相信，随着主要市场进口需求的增加，2024年越南大米出口仍将保持积极增长势头。

此外，多家机构预测，2024年大米价格将继续上涨，原因是供应趋紧。 2024年全球大米供应预计将不再充裕，主要供应国印度的供应量将同比减少400万吨。由于担心厄尔尼诺现象将持续到2024年年中，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等东南亚地区主要消费市场以及中国和非洲的需求有所增加，预计越南大米出口活动将继续保持活跃。

2023-2024年全球大米库存预计为1.672亿吨，比上一年减少860万吨，是6年来的最低库存水平。越南国内大米价格预计也将继续保持高位并呈上升趋势。目前，越南大米产量约占全球大米出口总量的15-18%。

关于2024年越南大米出口所面临的挑战，据越南各商务处预测，尽管越南大米已在许多市场站稳脚跟，但目前仍面临着来自泰国大米日益激烈的竞争。因此，企业需要继续提高出口大米的质量，多样化产品种类，确保没有农药残留违规问题，且需要制定大米品牌尤其是高端大米推广策略。

过去时间内，越南大米出口活动还存在一些局限性，例如：进口市场不够多元化，仍然依赖菲律宾、中国和印度尼西亚等重点传统市场；商人尚未重视发展原料产区联盟以及实施溯源解决方案、建设满足进口市场需求的信息数据库。

关于促进大米出口的解决方案，工贸部表示将继续审查并尽快完善政府关于大米出口经营的各项议定，完善大米出口机制的法律框架，为大米出口商营造透明、公平、便利的经营环境。此外，工贸部还将继续密切关注全球大米贸易市场形势和主要生产、出口国的动态，及时向各行业部委、越南粮食协会、大米出口商通报信息，主动调整生产、经营、出口活动。工贸部正与相关部门积极协商，多元化出口市场，抓住机遇占领新的潜在市场，进一步增强越南大米产业的竞争力。(完）