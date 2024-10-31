2024年越南国际集成电路及半导体产业展开幕

10月31日，胡志明市工贸局在胡志明市第七郡西贡会展中心举行2024年越南国际集成电路及半导体产业展览会开幕式，并同部分单位联合举行2024年越南国际光电展览会的配套活动。



首届越南国际集成电路及半导体产业展览会吸引众多国内外企业参加，共设150个展位，介绍半导体集成电路设计、测试和校准的多款产品；电子测量设备；电路板的切割、雕刻、机加工和表面处理的解决方案等。



来到此展会的参观者可以体验高科技应用产品，包括：机器人、自动化产品；人工智能在制造、机器视觉、智能家居、智能工厂等领域的应用；光电器件、激光设备部件、高纯电镀技术和显示屏等。



胡志明市工贸局副局长阮氏金玉女士表示，按政府总理所批准的关于到2030年和远期展望至2050年越南半导体产业发展战略，招商引资、开发人力资源、建设基础设施是提高经济竞争力、推动数字化转型并减少对外国技术依赖的第一步。因此，本次展会标志着胡志明市半导体集成电路向前迈出了新的一步，为胡志明市和附近省市企业会面与交流，建立高科技产业生态圈，促进投资与经营的对接创造便利条件。



另外，除了开设帮助企业寻找合作伙伴、扩大市场并促进半导体集成电路合作的空间外，组委会还举行相关专题研讨会和科技示范活动。预计，本次展会将于11月2日落幕。（完）