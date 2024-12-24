2024年越南国际防务展：扩大越南与各国合作的领域与内容

据《人民军队》，2024年越南国际防务展是大有影响的国际事件，传递“和平、友谊、合作与共同发展”的信息，为促进各领域的国防对外与合作作出贡献，致力于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。此次展览吸引了世界媒体的关注。

展会期间，除了武器和现代装备展示区外，还推动展商之间的研讨会。无论是盛大的开幕式，还是新武器、技术、合作伙伴交往的信息，都被国内外媒体及时更新和热议。来自其他国家的大使和国防官员的新闻发布会就在展会上举行，路透社、法新社、中央通讯社的记者一直在场。



展览开始时，来自比利时陆军认可媒体集团的记者和军事分析专家出席了展览。“得知，这是越南第二次举办国际防务展，我很惊讶。你们做得很好。我们参加过很多次防务展览，但并不是每个国家都像这里一样细致、规模、有条不紊地进行组织”陆军认可Halna du Fretay Erwan记者评论道。

Michael Chaussee记者评价，室外展示区非常盛大。记者直接观察步兵战车实物，而不仅仅是模型。武器装备的类型丰富多样。这展示了越南国防工业的强劲发展，以及来自全球数十个国家的数百家企业参与的展会的吸引力，Michael Chaussee记者说道。



第一天参观了室外展区，第二天参观了室内个间展位，了解并深入研究了国际企业为展会带来的多样化产品和技术。“很难想象能在这里找到来自美国、英国、俄罗斯、法国、中国、日本等个国家的武器装备。展位的设计、装修、灯光布置都非常出色。军事强国参展，证明越南与其他国家有合作机会。”Halna du Fretay Erwan记者表达了他的印象。（完）