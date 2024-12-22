2024年越南国际防务展达成交易2.863亿美元

12月22日，越南国防部举行2024年越南国际防务展总结表彰会。越南国防部副部长、防务展指导委员会主任黄春战上将出席。

2024年越南国际防务展从12月19日至23日在河内嘉林机场举行，展馆面积超过10万平方米，吸引来自国内外约242家参展商，共设440个室内外展馆、展区。本次展会展示国内外国防企业的战斗装备、技术解决方案、武器、装备，涵盖海军、陆军、防空-空军部队、网络空间作战及后勤服务等领域。越南展示由国防部各机关和单位研发和制造的防务产品。

国防工业总局副总局长黎光线少将表示，“越南馆”面积10530平方米，组委会共展示越南人民军军器材装备68种，其中包括VCM-B 岸防导弹系统等。

2024年越南国际防务展展示国内生产的国防工业技术装设备和武器464种，比2022年增加155种。除了防务产品外，展览还将设立越南文化空间，展示越南人民军80年来的成就，并介绍军队数字化转型的成果。

截至12月22日，2024年越南国际防务展接待访客26万多人次。国防工业总局直属单位、越南军队电信工业集团（Viettel）共签署了总额为2.863亿美元的16份采购合同。同时，越南国防工业与美国、印度、法国、比利时等工业发达国家企业签署17项战略合作协议。（完）