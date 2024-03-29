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2024年越南发展桥梁论坛即将在海防举行
值得关注的是，论坛上，组委会将公布获得2023年第23次金龙奖的前10名和前50名优秀外商直接投资（FDI）企业。
今年论坛的主题为“越南迈向绿色、可持续发展经济：从政府的战略政策到地方和企业的倡议措施”。出席论坛的有政府领导、中央各部委代表、北部地区25个省市领导、外交机构、国际组织、商协会、经济专家以及200多家国内外企业代表。
谈及本次论坛的新看点，外交部外务局局长阮如孝表示，今年的主题是上次三届论坛的延续，体现经济从“棕色”迈向“绿色”的转型进程，重点是循环转型、能源转换、碳减排，力争2050年实现净零排放目标。
第二个新看点是今年论坛在越南北部经济三角增长极——海防市举行，以充分发挥该经济地区的作用与潜力。此前的历届论坛分别在河内、胡志明市和岘港市等越南重点经济增长极举行。
第三个新看点是论坛期间将举行诸多双边和多边对接会，为各大使馆、外国商协会、外国投资者与北部25个省市和国内企业交流对接提供平台。
组委会代表还透露，此次论坛将重点讨论并更新绿色经济、低碳经济、净零排放经济等国际新趋势，通过各地方、产业的实践，展现越南绿色经济发展状况。各场讨论会将分享绿色转型的国际经验，从而帮助越南企业和外商直接投资企业制定更合适、有效的战略计划，为加快绿色转型创造便利和注入动力。（完）