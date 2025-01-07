2024年越南劳动者月均收入达770万越南盾

上述数据由越南统计总局在1月6日于河内召开的2024年第四季度及全年经济社会统计数据发布会上公布。

在劳动力方面，2024年第四季度，劳动就业情况较前一季度和去年同期均有显著改善。就业人数和劳动者月均收入均有所增加，失业率和就业不足率有所下降。

第四季度就业人数约为5210万人，较上季度增加41.49万人，同比增加63.91万人。全年就业人数为5190万人，比2023年增加58.51万人（增长1.1%）。其中，城市地区就业人数为1990万人，增加83.12万人；农村地区就业人数为3200万人，减少24.61万人。

2024年第四季度就业不足人数为76.46万人，比上季度减少9.88万人，同比减少14.2万人。

2024年第四季度劳动者月均收入为820万越南盾，比第三季度增加55万越南盾，同比增加89万越南盾。其中，男性劳动者月均收入为920万越南盾，女性劳动者为700万越南盾；城市地区劳动者为980万越南盾，农村地区为720万越南盾。

根据2024年居民生活水平调查初步结果显示，人民收入和生活水平均有所改善。2024年，全国人民月均收入约为540万越南盾，同比增长8.8%。 2024年越南人均最低生活水平初步估计为每个月180万越南盾，其中城市地区为每个月230万越南盾，农村地区为每个月170万越南盾。多维贫困率（根据2022-2025年多维贫困标准）预计为2.4%，较2023年下降1%。

与2023年相比，2024年最低生活水平增长6.7%，居民人均收入增长8.8%。从2024年7月1日起，劳动者最低工资标准上调6%，劳动者及人民生活水平有所改善。（完）