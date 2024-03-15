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2024年越南全国报刊展正式开展
越共中央宣教部部长阮仲义在开幕式上发表讲话时强调，越南革命报刊的最崇高目标和最神圣使命是为祖国和人民服务；是党与各阶层人民联系的桥梁；是民众表达对党和国家的感情和信任的平台。阮仲义要求越南新闻工作者协会各级分会和会员创造富含文化价值的优质新闻产品，激发全社会向上向善的正能量。
阮仲义认为，跨平台多媒体新闻、数据新闻借助人工智能、区块链技术等数字工具实现了跨越式发展，给新闻机构和新闻工作者记者带来了机遇和挑战。越南新闻应主动团结一致寻找措施提高竞争力，保护版权，打击假新闻，制止有害、歪曲事实、误导舆论的信息的传播，让主流信息成为数字空间的主要信息来源。
另外，新闻机构需要革新指导和领导方式以及管理思维，大力推进数字化转型进程，加强人力资源培训，对公共研究和现代媒体趋势进行研究，做好理论研究和实践总结工作，切实做好社会评价反馈问题的监督工作，与腐败和消极现象作斗争。
2024年，全国报刊展还首次举行全国新闻媒体论坛以及10场讨论会，围绕着增强新闻活动中的党性和引导力、营造新闻文化环境、人工智能时代电视的竞争力、数字化环境中的活跃广播、新闻机构收入来源多元化，数字时代的新闻版权保护问题等主题。
此外，组委会还举行特色文化艺术活动、春季新闻奖颁奖仪式、记者与公论杯足球比赛。特别是，来自50省和中央直辖市的64间“一乡一品”展位也亮相2024年全国报刊展。
越南人民报总编、中央宣教部副部长、越南新闻工作者协会主席黎国明表示，本届报刊展内容丰富、精彩纷呈，为公众和全国新闻工作者带来了许多高质量、规模大、有深度、实践性强的活动。全国报刊展海为全国新闻工作者提供见面交流，更好地了解读者和受众的爱好和信息需求的良好平台。（完）