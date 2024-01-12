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2024年越南侨务工作重点落实2个突破方向和7个核心任务
2023年，汇往胡志明市的侨汇预计达89.2亿美元，较2022年增长35%，创历史新高。
旅居130个国家和地区约600万越南人的软实力日益提升，国家的地位不断提高，为加强越南与世界各国的友谊作出贡献。
阮孟东介绍部分重要事务工作，旨在继续落实越共中央政治局关于在新形势下海外侨务工作第12号结论。值得一提的是越南政府总理于2023年11月10日批准关于“开发海外越南人资源，在新形势下为国家发展事业提供服务”提案的第1334号决定（1334/QĐ-TTg）。
阮孟东希望2024年海外侨务工作继续按越共十三大和越共中央政治局第12号结论得到全面且强有力的开展，同时狠抓第32次外交会议的决议和行动计划的任务。
阮孟东表示，海外侨务工作将重点落实有关加强大团结和发挥海外越南人资源两个突破方向和7个核心任务。
具体是加强政策研究、参谋和建议工作；革新且灵活地实施动员海外越南人的措施；助力海外越南人确保法律地位和生活稳定；支持海外越南人协会健全组织，提高运行效果；加强吸引海外越南人的资源，继续完善有关海外越南人的机制、政策和法律文件，加强越侨企业家协会、越侨知识分子的对接。
与此同时，2024年举行海外越南人社群越南语日活动；革新越南语教学与学习方式，传承民族文化特色；加强各机构在海外侨务工作中的配合；加强干部的培训工作。（完）