2024年越南东盟生态学校奖颁奖仪式在河内举行

27日，自然资源与环境部在河内同Vingroup集团绿色未来基金联合举行2024年越南东盟生态学奖颁奖仪式。

自然资源与环境部副部长黎功成在颁奖仪式上发表讲话时表示，东盟生态学校奖是东盟环境合作框架内的重要活动。在越南举办该奖不仅展现出越南对东盟国家承诺，而且还为发展越南生态学校、绿色学校模式做出积极贡献。

该奖对在保护环境教育；宣传、推介生态学校模式，推广学校环保措施并与东盟连接中具有优异成绩的学校给予表彰。黎功成强调，该奖将为形成越南生态学校网络注入重要动力。

据组委会，尽管该奖在短短时间内发起（2024年10月），但已收到全国各所学校超80个参赛档案。各所学校环境教育模式丰富多样，但其共同目标是激发学生们对自然和环境的热爱。

2024年越南东盟生态学奖参评对象为全国从小学至高中学校。获得一等奖、二等奖和三等奖的小学和初中将由主办方推荐参加近期举办的东盟环境高官会议的颁奖典礼。

结果揭晓，在小学项目，承天顺化省顺化市富润坊黎利小学获一等奖；在初中项目，河内市南慈廉郡河内Genesis初中获得一等奖；高中项目，芹苴市丐朗郡富次坊越美高中获得一等奖。

越南东盟生态学校奖每四年举办一次，是东盟环境高官主旨框架内的一项活动并由东盟国家单独举行。获奖的学校将在东盟环境高官会议或东盟环境部长会议期间获得表彰。（完）