2024年越南与印度经贸合作亮点

贸易被视为越南与印度全面战略伙伴关系的重要支柱。多年来，贸易持续实现高增长，2024年继续取得可喜的成绩，贸易金额超150亿美元。

越通社驻新德里记者报道，越南驻印度商务参赞裴忠上表示，2024年越南与印度的经贸合作出现许多突出亮点。这是越南政府总理代表团10年来首次访问印度。此次访问在经贸合作方面取得诸多成果，如成功举办印度工商论坛，吸引300多家印度企业与会；双方签署各项经贸合作文件。预计，今年两国贸易额将超150亿美元，预计未来达200亿美元。

为达到上述成果，越南驻印度大使馆已举行许多贸易促进活动。今年前1月10日至11日，越南政府副总理陈流光出席古吉拉特邦活力全球峰会（Vibrant Gujarat），为2024年合作开辟机会。在此活动框架内，越南驻印度商务处举行展会和企业论坛。另外，越南驻印度商务处首次邀请国内艺术表演团参加印度北方邦为期5天的展会，并举行印度越南美食周，吸引众多当地人民参加，从而促进贸易旅游活动取得突破性进展。

在旅游方面，初步统计显示，2024年印度访越游客数量将增长约2至3倍，有望达50万至60万人次。目前，印度是越南第六大客源市场，从而带动了越南国内经济发展。

另一个亮点是投资。首次像VinFast一样100%国有资本的企业对印度进行投资，投资总额高达20亿美元。

至于两国经贸关系中面临的困难和挑战，包括印度在内的全球许多经济体采取保护措施和苛刻的标准，要求越南企业在进入世界市场之前做好更加充分的准备。

对于两国2025年经贸合作趋势和优先发展领域，裴忠上认为，印度和越南企业在对方国家进行投资为促进双边经贸合作奠定基础。除了Vinfast外，越南其他许多集团也对印度市场感兴趣，越南驻印度商务处正在为各家集团提供支持。

另外，两国在数字经济、绿色经济、人工智能、半导体产业、农产和加工食品、可再生能源、清洁能源和绿色能源等领域的合作潜力巨大。越南与印度还有许多相同点。因此，两国能互相借鉴应对与解决挑战的经验。

为进一步加强越南与印度经贸合作，越南驻印度商务处建议促进《越南与印度双边自由贸易协定》的谈判，让越南与印度经贸关系发生突破性变化。（完）