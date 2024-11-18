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2024年越南与中国贸易额将达到2000亿美元

据《越共电子报》，据越南海关总局的数据，越南与中国之间的进出口额平均每月达到近170亿美元。凭借这一势头，两国贸易额将创下2000亿美元的新纪录。

事实上，2000亿美元也是越南与贸易伙伴创下的最高双边贸易纪录。

据海关总局最新的统计数据，截至10月底，越南与中国的商品进出口总额达到1674.6亿美元。这意味着，两国之间的月均进出口额接近170亿美元。

海关总局认为，这一进出口额将在未来两个月内保持稳定，越南与中国贸易总额将创下新纪录，达到2000亿美元。

在过去的10个月中，越南对中国的商品出口额达到499.4亿美元，较去年同期增长了近2亿美元。其中，蔬果、水产品、木材和木制品、橡胶等农产品出口增长强劲。特别是蔬果出口额达到近41亿美元，增长了28.66%，相当于增加9亿美元。

与此同时，一些商品类的对华出口额有所下降，例如手机及零部件的出口额仅为125.4亿美元，较2023年同期减少了7亿美元；电脑、电子产品及零部件的出口额仅为99亿美元，减少了11亿美元，这是相当大的降幅。

另一方面，在过去的10个月里，越南对中国的商品进口额达到1175.2亿美元，同比大幅增长31.41%（相当于增长了280.9亿美元）。据此，今年前10个月，越南对中国的贸易逆差达675.8亿美元。（完）

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政府总理范明政出席设在里约热内卢市的胡志明主席纪念碑落成揭牌仪式

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据越通社随团记者报道，当地时间11月17日上午，正在巴西里约热内卢出席G20峰会和开展各双边活动的越南政府总理范明政出席了设在里约热内卢市圣特蕾莎区(Santa Teresa)的胡志明主席纪念碑落成揭牌仪式。圣特蕾莎区是胡志明主席于1912年出国寻找救国之路行程上驻足并工作的地方。
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