2024年越南与中国贸易额将达到2000亿美元

事实上，2000亿美元也是越南与贸易伙伴创下的最高双边贸易纪录。

据海关总局最新的统计数据，截至10月底，越南与中国的商品进出口总额达到1674.6亿美元。这意味着，两国之间的月均进出口额接近170亿美元。

海关总局认为，这一进出口额将在未来两个月内保持稳定，越南与中国贸易总额将创下新纪录，达到2000亿美元。

在过去的10个月中，越南对中国的商品出口额达到499.4亿美元，较去年同期增长了近2亿美元。其中，蔬果、水产品、木材和木制品、橡胶等农产品出口增长强劲。特别是蔬果出口额达到近41亿美元，增长了28.66%，相当于增加9亿美元。

与此同时，一些商品类的对华出口额有所下降，例如手机及零部件的出口额仅为125.4亿美元，较2023年同期减少了7亿美元；电脑、电子产品及零部件的出口额仅为99亿美元，减少了11亿美元，这是相当大的降幅。

另一方面，在过去的10个月里，越南对中国的商品进口额达到1175.2亿美元，同比大幅增长31.41%（相当于增长了280.9亿美元）。据此，今年前10个月，越南对中国的贸易逆差达675.8亿美元。（完）