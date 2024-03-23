2024年胡志明市青年节充满青春气息

自3月22日至24日举行的2024年胡志明市青年节是2024年青年月框架下的活动之一，意在庆祝胡志明共产主义青年团成立93周年，吸引了青年、团员、当地居民和在胡志明市的国际青年5万人次参加。通过青年节，胡志明市青年、团员和国际青年有机会参加许多交流活动和不同空间，以分享文化艺术、应用技术和社区项目领域的知识和技能，同时参加主题多样的研讨会，以传播正能量，提高创业和职业发展知识，获取科技信息，预测新趋势。组委会设置了“光之路、“青年文化与国际交流”等空间，其中展示国家和胡志明市传统文化产品、越南奥黛和古代服饰，举办越南青年与国际青年之间的文化交流活动。青年们还可以在“阅读文化”空间寻找书籍并与有名的作家互动或者在“饮食文化”空间品尝越南各地和其他国家的特色菜肴。此外，还有“音乐——对接”空间、“跑步运动”空间、“连接年轻人-自信创业”平台、“科技巴士”空间等活动。胡志明市团市委副书记、胡志明市越南青年联合会主席吴明海表示，青年节对胡志明市青年来说是一项重要而颇具意义的文化活动，是一个艺术文化、技术应用、社区项目等领域的知识和技能学习借鉴平台，为青年交流文化、获取科技新信息、赶上时代潮流创造条件。今年，组委会拓展了国际交流和志愿服务空间，迎来俄罗斯、老挝和马来西亚三个国家的5个国际青年代表团参加。（完）