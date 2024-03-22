2024年胡志明市国际电影节：提升越南电影的地位

2024年第一届胡志明市国际电影节(HIFF 2024) 汇聚了来自世界各地的近 200 名电影制片人、导演和演员。 法国女导演安妮·芳登（Anne Fontaine）执导的一部关于古典音乐的电影《波莱罗》（Boléro）被选本届电影节展映开幕影片。《波莱罗》被选为代表法国参加电影节“电影交界处”项目的作品。该项目旨在表彰取得突出成就并与胡志明市有着特殊文化、外交和艺术关系的国家或城市的电影。



组委会表示，选择放映女导演安妮·芳登的影片充分体现出2024年第一届胡志明市国际电影节的精神和艺术趋向。这也是该影片首次在全亚洲放映。



2024年第一届胡志明市国际电影节备受业界期待，是电影专业人士见面、交流、学习的机会。



演员兼电影制片人张玉映表示，除了越南电影外，此次电影节还将吸引许多国际电影和演员参加。通过丰富多彩的活动，电影节不仅是宣传电影的场所，也是宣传胡志明市旅游、文化的平台。



今年电影节将于4月6日至13日举行。此外，胡志明市国际电影节于2023年10月在第28届釜山国际电影节框架下亮相。这是将越南电影推向世界、通过电影艺术在各国之间建立文化桥梁的重要一步。（完）