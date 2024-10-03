2024年第四季度越南出口释放许多积极信号

凭借2024年前9个月取得的积极成果，预计2024年最后几个月，越南货物出口活动将持续改善。



出口额达3000亿美元 增长16%



虽然官方数据并未公布，但预计2024年前9个月，越南全国货物出口额将达到3000亿美元，同比增长16%。



越南工贸部进出口局副局长陈青海表示，2024年前9个月，出口额较高的产品是计算机和电气产品，电子及零部件，出口额预计为527.5亿美元，同比增长27.3%；其中手机及零部件出口额预计为417.8亿美元，增长6.9%；纺织品服装出口额预计为273.5亿美元，增长9.0%；鞋类出口额预计为166亿美元，增长12.9%；木材及木制品出口额预计为116.1亿美元，增长20.7%；水产品出口额预计为72.3亿美元，同比增长9.5%；水果和蔬菜出口额预计为56.7亿美元，增长34.7%。



出口额超过100亿美元的商品有7种，包括：机械设备、工具、零配件；电话及零部件；计算机、电子产品及零部件；鞋类；纺织品；木材和木制品；运输工具和备件。



据农业与农村发展部的统计，近9个月，农林渔产品出口额超过460亿美元，增长21%，其中农产品出口额达248.5亿美元，增长27.7%；牲畜业出口额达3.76亿美元，增长3.8%；水产品出口额达72亿美元，增长9.5%；林产品出口额达126亿美元，增长20.3%。值得关注的是咖啡出口额达到43.7亿美元，增长39.6%；大米出口额达到433亿美元，增长23.5%。



据越南果蔬协会（Vinafruit）统计，2024年前9个月，越南果蔬出口额继续创下历史新高，突破56亿美元大关，同比增长近34%。预计2024年全年果蔬出口额有望突破60亿美元大关。



据海关总局的报告，2024年前9个月，越南胡椒出口量超过20万吨，出口额超过10亿美元，同比增长近47%。

全力以赴抓生产促发展



第三号台风“摩羯”袭击给越南北部造成巨大损失尤其是农业领域。目前农业与农村发展部正在同各地携手推进灾后恢复重建工作，帮助企业尽早稳定生产生活，按期完成出口订单。



农业与农村发展部林业局副局长赵文力表示，为实现2024年木材和木制品出口额152亿美元的目标，全行业正在集中精力减轻第3号台风造成的损失，及时支持林业生产企业、加工出口企业迅速稳定生产。

农业与农村发展部和林业部门配合支持企业应对外贸纠纷，举办展览会、促销会，为越南木材和木制品开拓市场。



农业与农村发展部副部长冯德进指出，农业与农村发展部门正在努力解决困难，下定决心完成政府下达的出口目标（540-550亿美元）。



胡志明市计划投资局统计局局长阮克黄表示，2024年最后一个季度，生产经营形势持续向好，出口呈现起色。许多企业表示，出口保持稳定，订单排到年底，一些订单甚至排到2025年第一季度。（完）