2024年第六届全球越南青年知识分子论坛将于2025年2月初举行

12月6日下午，胡志明共青团、越南青年联合会中央委员会、越南青年医师协会在河内联合举行新闻发布会，介绍了2024年第六届全球越南青年知识分子论坛暨“人工智能在医疗中的应用”座谈会的相关信息。

越南青年联合会中央委员会副主席、越南青年医师协会副主席陈春柏在新闻发布会上发言时表示，此次论坛将于 2025 年 2 月 8 日至 9 日在首都河内举行，吸引200名国内外知识分子参加。 组委会代表透露，以“全球越南青年知识分子为国家进入新纪元作出贡献”的第六届全球越南青年知识分子论坛重点讨论4个专题，其中包括应用人工智能和新技术提高劳动效率；与绿色经济发展相结合的创新创业；可持续地适应全球变化时代的挑战；基础设施发展、智慧城市、互联互通和区域发展。

值此机会，越南青年医师协会将举行“人工智能在医疗中的应用”座谈会。

越南青年医师协会常务副主席兼秘书长阮友秀表示，此次座谈会旨在为预防打击非传染性疾病以及医疗数字化转型提供措施和解决方案；提高人们，特别是年轻人对慢性病风险的认识等。

医学专家称，近年来，数字化转型和人工智能在医疗领域的应用，不仅有助于提高诊断、治疗和医疗管理的效率，也给患者带来了更好的体验。（完）