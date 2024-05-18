2024年第二届越南面包节在胡志明市开幕

今年越南面包节吸85个单位参展，共设131间展位，展位数量比上一届增加了25%。参展单位包括亚洲糖果饼干股份公司（ABC Bakery）、越南乳制品公司（Vinamilk）、Bupnon Tea 365、 Uniflour和Interflour等。特别，今年许多著名面包品牌也参加，如黄花、原生Icool、, Sunrises Kebab等等。



来到第二届面包节，国内外参观者将有机会体验各项具有吸引力的活动，如现场制作面包、了解甜甜圈（donut）制作流程、汉堡面包生产线模仿等；有机会免费品尝各种迷你面包。参观者还有机会品尝从奶制作的3道早点等等。



在于17日至19日举行的第二届越南面包节期间还有创下纪录的150道菜展演区、童话园、巨型面包模型等等，带来独特和充满色彩的空间。组委会注重同胡志明市食品安全局和一些单位配合，确保参展的各展位的食品卫生安全。



越南纪录组织代表颁发150道面包菜肴纪录证书。图自越通社

胡志明市旅游协会主席、面包节组委会主席阮氏庆表示，该面包节有助于实现服务人米你群众和游客的旅游产品的目标，又有助于推广越南面包。



胡志明市旅游局局长阮氏映花表示，胡志明市拥有西贡面包，这是赴胡志明市的游客不可错过的菜肴。该局将同市旅游协会配合，维持举行该活动，让其成为年度举行的活动，同时向地区和国际推广该面包节。



截止2024年3月24日，越南的“banh mi”(面包)这一词汇正式收入《牛津英语词典》13 周年。与此同时，越南面包品牌也不断发展，并越来越拥有吸引力。值得注意的是，2024年3月11日，全球美食地图网（Taste Atlas）发布了全球百强三明治排行榜，其中越南面包位居榜首。全球美食地图网还向食客们推荐了一些值得前来品尝的著名面包店 。（完）