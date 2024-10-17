2024年第三季度河内住房供应量猛增

据第一太平戴维斯越南公司（Savills Vietnam）公布的信息，2024年第三季度河内住房供应量环比大幅增长95%，同比增长178%，达近5300间。然而，其主要是高端住宅，经济适用房则几乎“缺席”。

第一太平戴维斯越南公司的数据显示，价值40亿越盾或以上的住房占2024年前9月住房销售量的70%，而2020年这一比例仅为2%。相比之下，价格低于2亿越盾的住房仅占市场份额的1%，而20至40亿越盾的住房则占据29%。这表明针对中低收入人群的住房供应量存在缺口，导致经济适用房需求无法得到充分满足。

在房地产价格不断上涨的背景下，第一太平戴维斯越南公司河内高级总监杜秋姮表示，经济适用房短缺情况在短期内难以改善。她补充说，“想要推动房地产市场可持续发展就要推动住房供应多样化。”

不仅经济适用房供应短缺，河内的房价也在上涨。根据第一太平戴维斯越南公司的报告，目前一手房的价格已达到6900万越盾/平方米，比上一季度增长6%，同比增长28%，影响了新房市场，同时使旧房价格上涨至5100万越盾/平方米，较上季度增长10%，同比增长41%。这是一个令人担忧的涨幅，因为自2020年以来，河内的二手房价格平均每年上涨17%。

第一太平戴维斯越南公司预测，到2024年第四季度将推出约9700间住房。然而，其中大部分集中在B级住房，即中档到高档住房，经济适用房的短缺仍然是一个无法立即解决的问题。预计从2025年起，将推出106个项目的约11万间住房，但增加廉价住房供应量仍难以增加。

网站Batdongsan.com.vn 副总经理阮国英也预测，由于供应短缺，河内的公寓价格将继续小幅上涨。尽管《房地产经营法》、《土地法》、《住房法》等新法律即将生效，有助于消除项目建设过程中的诸多瓶颈，但需要较长时间才能对市场产生影响。

专家认为，解决当前困难需要国家机构和房地产行业相关各方的密切配合。为商品住房，特别是经济适用房建设项目创造有利条件，从而减轻市场压力。同时，需要采取有力措施抑制土地价格和建筑成本，确保房地产市场的可持续发展等。（完）