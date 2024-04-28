2024年第一届芽庄国际爵士音乐节启幕

4月27日晚，越南文化体育与旅游部同庆和省人民委员会联合举行2024年第一届芽庄国际爵士音乐节开幕式。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东在开幕式上致辞时指出，2024年第一届国际爵士音乐节包括汇聚众多国内和来自美国、新加坡和韩国等国家的爵士乐队和爵士音乐演奏家的系列音乐活动。爵士音乐演奏家将演奏古典爵士、巴萨诺瓦、乡土爵士乐和世界音乐等多种爵士乐风格，向观众和游客介绍世界各地爵士乐的丰富性、多样性和吸引力，以及爵士乐在越南的发展趋势。

谢光东补充说，组委会希望为当地居民和游客带来关于庆和省芽庄市的新体验及其安全、活跃、以文化特色融入和发展的旅游目的地形象，从而为促进庆和省乃至越南文化建设作出重要贡献。

为期5天（从4月27日至5月1日）的该音乐节将在芽庄市四·二广场和青年足球场两个地方举行。

除了2024年第一届国际爵士音乐节外，今年夏季，庆和省还举行一系列大规模的文化、艺术和旅游活动，其中包括将从6月13日至16日在四·二广场举行2024年芽庄海洋旅游节、将从6月29日至7月20日举行的2024年芽庄国际灯光节等。

庆和省旅游厅厅长阮氏丽清表示，上述文化、艺术和旅游活动旨在打造庆和省芽庄市独特的旅游产品，以满足游客的需求，同时，逐步肯定达到国际水平的庆和旅游品牌。（完）