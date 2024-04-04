2024年第一季度越南加快农产品出口速度

2024年第一季度，越南四类农产品出口额超10亿美元，其中，木材达23.2亿美元，增长26.8%；蔬果达12.3亿美元，增长25.8%；大米达13.7亿美元，增长40%；咖啡达19亿美元，增长54.2%。

第一季度，越南出口大米207万吨，增长12%。今年前几个月大米出口价格较2023年底有所下降，但仍较2023年第一季度同期增长25%；2024年第一季度每吨大米出口价格达661美元。越南农业与农村部预计2024年大米出口活动仍迎来许多机遇，出口量有望超800万吨。

当印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、中国和非洲等大消费市场的需求增加，国内大米价格将继续处于高位。

越南粮食协会会长阮玉南表示，该协会将继续促进贸易交流，为越南大米出口企业传播进出口政策，适应创新和结构调整的需求，以提升价值并实现可持续发展。

今年，蔬菜出口预计将继续超越2023年的历史水平。近期，第一季度蔬果出口额已达12.3亿美元，增长25.8%。 这是蔬果出口额首次在第一季度突破10亿美元。

植物保护局建议生产单位注重农业投入物资的使用，调整耕作方式，减少镉的吸收，合理使用有机肥和农家肥等。企业在出口前主动检查产品质量，严格遵守植物检疫的要求，确保农产品的质量，及时发现违规行为。

在水产品方面，2024年第一季度出口额达18.6亿美元，较2024年同期增长1.9%。越南水产品加工出口协会代表表示，美国、日本和中国是越南水产品前3大出口国； 其中，对美国出口突破性较强，增长16%，达3.3亿美元； 对日本的出口与同期相当，对中国的出口增长了15%。

美国商务部（DOC）最近公布了对2021年8月1日至2022年7月31日期间越南向美国出口的冷冻查鱼进行第19次反倾销税复审（POR19）的最终结果。 五家公司的最终税率定为 0.18 美元/公斤。这个结果明显低于之前的复审结果。近日，美国商务部宣布对越南、印度和厄瓜多尔等国家虾类征收初步反补贴税，越南税率明显低于其他两个国家。

虽然出口额不高，但牲畜产业也取得了一定的进展。2024年第一季度，畜牧产品出口额约达1.13亿美元，较2023年同期增长4.8%。未来，畜牧业将首次向清真市场出口鸡肉制品。

对农林水产品出口市场进行评价时，冯德进表示，中国和美国是越南两个最大农产品销售市场。特别是，越南与中国签署了许多议定书，为促进农产品出口提供便利。双方正在促进签署冷冻榴莲、椰子和虾类出口等的议定书。

中国海关总署已批准越南企业出口到中国市场的食品农产品代码3140个，比2023年增加180个。

冯德进认为，必须围三个产品轴，即国家、区域和地方进行农业结构调整，从而打造加工原料区，促进农林水产品多价值融合，从农业供应链转向发展商品链。（完）