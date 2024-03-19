2024年河粉节：汇聚北中南三地的美味

《越南人民报》报道，对于越南人来说，河粉不仅是一道美味佳肴，而且还与广阔而独特的文化空间联系在一起。每个地区河粉风味的制作食材和技术都可以“讲述”有趣和值得骄傲的故事。南定省人民委员会指导，南定饮食文化协会同从事饮食领域的各单位、企业配合举行了主题为“越南河粉之路”的2024年河粉节。为期三天的节日共设50件展位，服务于诸多耐心等待品尝河粉美味的食客。



传达美食精髓



2024年河粉节的亮点之一是由河内雄王街37号会议中心主管厨师黎文庆艺术家同约50名厨师一起准备和制作的巨型河粉锅，几乎同时提供数千碗定量和质量达到标准的河粉。



节日期间，参观者还有机会观看并体验制作河粉的整个过程，聆听来自各地的著名河粉艺术家的生活和职业故事。



2024年河粉节是一次难得的活动，让河粉爱好者乃至广大美食爱好者有机会接触到全国各地各种流行的河粉品牌，例如：河内市辰河粉、南定省芸劬河粉、河江省玉米河粉、凉山省酸河粉、林同省大叻菜蓟河粉、广南省桂山木薯河粉、承天顺化省青香蕉粉河粉、崑嵩省玉玲人参河粉等。



除了历史悠久的传统牛肉河粉和鸡肉河粉外，一些创意河粉也以其新奇吸引食客，捕捉潮流和食客的口味。



诱人风味和独特文化色彩使2024年河粉节迎来了大量南定人民、来自河内及周边省份的游客、众多文化领域专家和国际代表团。



值此之际，河粉写作大赛、“越南河粉香味”广告展演、”越南河粉粉线”演示、“我心目中的越南河粉”音乐晚会等多种形式和多项文化活动得以举行。通过美食与音乐、图像、舞台相结合讲述了河粉的行程与发展故事，给观众留下深刻印象。

推广与提升越南河粉



河粉是一道质朴的菜肴，长期以来与越南人民的生活息息相关，从农村到城市到处都有河粉，其还追随着远离家乡的越南人民的足迹而走遍世界各地。



越南河粉多次受到厨师、专家和国际杂志的赞美，被公认为全球最具吸引力的菜肴之一。 河粉及相关的饮食、文化和社会习俗是一种具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产。



越南学学院副院长何辉战表示，河粉节的重要意义在于寻找河粉的起源，推崇调料制作者，从而弘扬河粉的文化价值，向越南河粉行业致敬。此次节日后，组委会已收集、精选了多篇有关河粉的文章，预计尽早将其出版成书，为推广工作做出贡献。



前来参加2024年河粉节，许多食客对能有更加了解自己喜爱菜肴表示兴奋。很多人吃过河粉，却没有机会了解河粉的诞生和烹饪方法。



在题为“越南河粉之路”座谈会上，演讲者讨论了越南河粉100多年的历程、河粉为适应各地习惯和口味而改变，并分享了传承和弘扬传统价值观的经验，推崇越南河粉艺术家。



前往南定省南直县同山乡芸劬村的旅程也带来了许多有趣的体验，其的美食之旅和手工艺村旅游带潜力巨大。该村被誉为“河粉之根”，有隆重的祭祀业祖仪式，独特村庄节日等，河粉制作业已在国内外保持三到四代。



瞿如堆艺术家，南定饮食文化协会下属芸劬河粉支会会长透露，进两年来，村里数百名厨师已集合起来，组成一个团结社区，决心保护祖先建立的河粉品牌。他们正在完成申请注册芸劬河粉品牌知识产权的手续。



南定饮食文化协会主席黎氏设艺人表示，2024年河粉节的特别之处是确定越南河粉中的香料和调料。目前，日本、韩国等许多国家已制作越南河粉，但仍未确定越南河粉烹饪的标准香料。越南河粉的特别之处是用盐、鱼露和草药香料来平衡河粉的营养。



2024年河粉节还设有河粉调料、辅助产品展位，诸如：凉山八角、西北草果、议老鱼露、心姑醋、大田鱼露等。



2024年河粉节面向将河粉打造成国家品牌，与旅游发展相结合的目标。组委会希望，此次河粉节后，将制定档案，使河粉饮食文化成为国家级和世界级非物质文化遗产。（完）