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2024年河内荷花节开幕

12日晚，2024年河内荷花节与北部山区各省“一乡一村”产品与文化相结合推介会在河内西湖创新文化空间开幕。该活动由西湖郡人民委员会同河内市农业与农村发展局、河内市信息传媒局、文化体育旅游局联合举行的。 河内市人民委员会副主席阮孟权表示，在越南人的心念中，荷花是纯洁、纯真的象征，象征着越南灵魂的气魄和本色。因此，越南人一直自豪地对国际友人展现出荷花之美。荷花已成为诗歌、音乐、绘画和许多文学艺术作品取之不尽的灵感源泉。荷花也是日常生活中多种产品中使用的形象和材料。

目前，荷花主要种植在河内郊区各县份，与生态旅游相结合，同时是纺织服装业、香料和淀粉加工的高档原料，如于越南独一无二的荷花丝、西湖荷花茶、荷花美食等等。

今年荷花节期间将举行“荷花的故事”半实景艺术演出、“奥黛佳丽与荷花”摄影比赛颁奖仪式、“保护和发展越南荷花”研讨会、西湖郡“一乡一品”产品推广中心、“郑功山与其友人”音乐晚会等活动。

在开幕式上，越南纪录组织已颁发骑自行车参加西湖荷花绿色行程人数最多（7000人）和生产荷花图案传统奥黛人数最多（1000人）两项越南纪录证书。

北部山区各省“一乡一村”产品与文化相结合推介会吸引全国33个省市参加，展位超100间，展出1000多个“一乡一村”产品。特别是涉莲产品推介展示区，由2000多张荷花图片拼成的胡伯伯塑像和由超2万朵荷花拼成的“升龙炫耀花”图画是一大亮点。这是首次两幅图画与首都居民、国内外游客会面。

老挝驻越南历史代办Latana Siharaj在荷花节开幕式上发表讲话时已强调了荷花对越南、老挝乃至其他亚洲国际的意义，表示老挝、各国驻河内大使馆十分重视推动向荷花节以上的各项文化交流活动，旨在加强两国之间的友好合作关系。这些活动不仅帮助各国更加了解越南传统文化，为还为各国分享不同价值和经验创造平台。

在荷花节与北部山区各省“一乡一村”产品与文化相结合推介会上，游客有机会欣赏“荷花的故事”半实景艺术演出和穿荷花图案奥黛节，在活动上各打卡点照片，旨在推广河内荷花形象。此外，组委会还举行“佳丽、奥黛与荷花”摄影比赛颁奖仪式。

2024年河内荷花节将于16日结束。（完）

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越侨青年给各位雄王上香

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15日，由来自27个国家和地区的120名越侨青年组成的代表团已参加在富寿省雄王庙历史遗迹区和雒龙君国祖庙举行的上香仪式，旨在缅怀祖先和向祖先报功和表达感恩之心。
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