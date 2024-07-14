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2024年河内荷花节开幕
目前，荷花主要种植在河内郊区各县份，与生态旅游相结合，同时是纺织服装业、香料和淀粉加工的高档原料，如于越南独一无二的荷花丝、西湖荷花茶、荷花美食等等。
今年荷花节期间将举行“荷花的故事”半实景艺术演出、“奥黛佳丽与荷花”摄影比赛颁奖仪式、“保护和发展越南荷花”研讨会、西湖郡“一乡一品”产品推广中心、“郑功山与其友人”音乐晚会等活动。
在开幕式上，越南纪录组织已颁发骑自行车参加西湖荷花绿色行程人数最多（7000人）和生产荷花图案传统奥黛人数最多（1000人）两项越南纪录证书。
北部山区各省“一乡一村”产品与文化相结合推介会吸引全国33个省市参加，展位超100间，展出1000多个“一乡一村”产品。特别是涉莲产品推介展示区，由2000多张荷花图片拼成的胡伯伯塑像和由超2万朵荷花拼成的“升龙炫耀花”图画是一大亮点。这是首次两幅图画与首都居民、国内外游客会面。
老挝驻越南历史代办Latana Siharaj在荷花节开幕式上发表讲话时已强调了荷花对越南、老挝乃至其他亚洲国际的意义，表示老挝、各国驻河内大使馆十分重视推动向荷花节以上的各项文化交流活动，旨在加强两国之间的友好合作关系。这些活动不仅帮助各国更加了解越南传统文化，为还为各国分享不同价值和经验创造平台。
在荷花节与北部山区各省“一乡一村”产品与文化相结合推介会上，游客有机会欣赏“荷花的故事”半实景艺术演出和穿荷花图案奥黛节，在活动上各打卡点照片，旨在推广河内荷花形象。此外，组委会还举行“佳丽、奥黛与荷花”摄影比赛颁奖仪式。
2024年河内荷花节将于16日结束。（完）