2024年春节期间越南多地接待游客量大幅增长

2月12日（农历2024年正月初三，春节第三天），胡志明市旅游局宣布，2024年春节期间到访胡志明市的国际游客人数达约7.5万人次，同比增长15.4%。

与此同时，2024年2月8日至2月14日期间，预计胡志明市各旅游目的地和娱乐、服务场所接待游客量可达180万人次，同比增长5.9%；胡志明市旅游营业收入预计可达6.55万亿越南盾（折合人民币约19.2亿元），同比增长4%。

胡志明市旅游局代表表示，2024年春节长假是胡志明市接待游客量大幅增长的基础。

另一个方面，2月12日（甲辰年正月初三）下午，林同省大叻市人民委员会发布了关于2024年甲辰龙年春节期间（ 2024年2月8日至2月12日）文化、体育、旅游等活动组织情况的速报。

快速统计的数据表明， 2024年2月8日至2月12日（即癸卯年腊月29至甲辰年正月初三）来大叻市旅游休闲的游客数量估计达到15.3万人次，比2023年同期增长22.4%。其中，国际游客达超过1万人次，比2023年同期增长8%，国内游客超过14.2万人次，比2023年同期增长20.16%。

行内人士预测由于今年春节假期高峰期为春节初二下午至初五（2024年2月11日—14日），预计在这一段时间，大叻市接待游客数量将继续增加。此时，大叻市3-5星级酒店客房使用率将达到90-95%，其他类型客房将达到75-85%的容量。（完）