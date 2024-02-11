2024年新年伊始岘港市旅游业呈现新起色

2024年，岘港市设定接待游客超842万人次，较2023年增长13.8%的目标，其中，国际游客达250万人次，住宿、餐饮、旅行的营业额超30.8万亿越盾（折合人民币91亿元），同比增长10%。2024年大年初一，旅游团涌入这座城市。

大年初一，岘港迎接国际、国内航班和游轮，将数万名国内外游客前往岘港市参观和游览。从2月8日至2月14日，894趟国内外航班载客前往岘港，较2023年同期增长16%。仙沙港迎来3艘国际游轮，游客超3400人次。

岘港市旅游厅厅长张氏红幸透露，春节期间，该市接待游客近36.2万人次，较2023年增长23%，其中国际游客达17.2万人次，国内游客达19万人次，为推动旅游业发展成为岘港市的拳头经济产业做出贡献。

张氏红幸表示，15年来，岘港市成功举行了许多国家级和国际性活动，如国际烟花节、亚洲沙滩运动会和克利伯环球帆船赛等，荣获世界旅游大奖（World Travel Awards）组织的“亚洲领先节庆与活动目的地奖”。

美国著名旅游杂志《康德·纳斯特旅游者》（Condé Nast Traveller）2023年11月公布了2024年全球必去的目的地名单，其中岘港是越南唯一入围亚洲最佳旅游目的地的地方。岘港在2024年亚洲11个游客必去旅游目的地名单中排名第二。

岘港国际机场投资和开发股份公司（AHT）副总经理杜仲厚表示，经过不断完善设施、提升旅客体验，2024年1月1日，岘港国际航站楼成为越南第一个也是唯一一个获国际航空运输评级组织斯卡特瑞克评为五星级的航站楼。

为继续巩固其作为世界和地区领先旅游目的地的品牌，岘港市已完善现代化、同步、专业、优质服务旅游的基础设施。截至2023年12月，岘港市旅游景点共有16个，住宿场所1285家等。

岘港市打造节庆/事件旅游、文化历史娱乐旅游、海洋旅游、夜间旅游、水路旅游、生态农业旅游、会议旅游、高尔夫旅游和婚礼旅行等9类旅游产品。

在春节期间，岘港市举行了龙桥喷水喷火、除夕放烟花、财神节、越南美食行程等许多文化娱乐活动。

岘港市旅游业正在强劲复苏与发展，成为尖端经济产业之一，为该市发展事业作出重要贡献，有助于将岘港市建设成为全国和东南亚地区经济社会大中心之一。（完）