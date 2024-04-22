2024年推进国家数字化转型 助推经济社会突破发展

越南政府总理、国家数字化转型委员会主任范明政已签发关于颁布委员会《2024年行动计划》（以下简称《计划》的决定。

计划的总体目标是有效、切实推进国家数字化转型，为国家经济社会突破发展，为完成政府2021-2025年阶段和2024年经济社会发展目标等做出贡献。

实施2024年数字化转型主题的“在信息技术产业、各经济产业数字化、数字管理、数字数据等推动经济社会快速可持续发展的四大支柱上推动数字经济发展”的优先具体目标为：

推动发展在地方运营的4.8家数字技术企业 。在各工业区和加工区运营的60%企业将各数字平台应用于管理、生产，改变生产、经营流程，提升产能、运营效率和减排。

40%成年人使用线上公共服务; 完成53个必要公共服务。

全部各部门、行业地方行政手续解决信息系统与服务提供和使用程度监测、衡量系统（EMC）联通。

全部各部门、行业和地方报告信息系统与政府报告信息系统、信息中心、政府和政府总理指导等联通。

移动宽带覆盖全部无电信信号、拥有国家电网的村寨。

全部部门、正部级机构、政府直属机构和各省市人民委员会使用信息安全保障管理支持平台等。

为了达到上述目标，国家数字化转型委员会已提出各具体任务，如制定对各部门和地方数字化转型任务实施情况进行检查、监察计划；制定和颁布到2030年，远期至2035年半导体集成电路产业发展战略；为数字技术企业参加各工业区、加工区数字化转型过程创造便利条件；优先使用有越南企业发展的数字技术解决方案；推动在地方发展数字技术企业等等。（完）