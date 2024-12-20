2024年富国旅游收入占坚江省旅游总收入的84%以上

坚江省富国市人民委员会表示，2024年，该市接待游客人数超590万人次，同比增长7.1%。其中，外国游客962449人次；旅游总收入超21.170万亿越盾，占全省旅游总收入的84%以上。

截至目前，富国旅游投资项目274个，占全省旅游投资项目的86%，规模超9485公顷，投资资金388.410万亿越盾。其中，50个项目已投入运营，投资总额16.339万亿越盾；76个项目在建设，投资资金212.250万亿越盾。

富国市领导已同旅游厅配合，向各家企业更新、提高旅游服务产品质量提供援助和创造便利条件。同时加强旅游活动，尤其是各家旅游公司、对游客生命和健康产生影响的旅游产品生产经营活动的检查、监督工作等等。

坚江省旅游协会常务副主席、越南富国旅游公司（Vina Phú Quốc Travel）总经理武克辉表示，2025年新年、春节期间，各家旅游公司已制定服务游客计划。各单位已推出各优惠套餐旅游线路。

2024年，富国迎接了4艘国际邮轮，包括Costa Serena、 Aida Bella、 Le Jacques Catier 和AIDA stella，游客人数超5300名；同时迎接各国际旅游团前来考察，促进旅游对接活动。其表明，富国正成为对国际游客具有吸引力的目的地，有助于在世界旅游地图上推广品牌。（完）