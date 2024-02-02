2024年家乡之春：海外越南人愿为国家作出更多的贡献

在2024年家乡之春活动框架内，2月2日上午，海外越南人代表团与胡志明市领导举行见面会。

海外侨商协会主席阮洪惠(Peter Hong)在见面会上发言时表示，海外越南人始终愿为胡志明市乃至越南作出更多的贡献，并希望胡志明市将为其提供便利的条件和机遇。

旅居匈牙利越南侨胞潘氏碧善表示，越南国家品牌已在国际舞台大放异彩，成为全球经济发展的亮点。 然而，每个国家的品牌定位不仅涉及经济问题，还注重文化方面的建设。 因此，越南需要加强向世界推广越南文化的活动。

潘氏碧善表示：“民族大团结是国家建设和发展事业的财富、动力与核心。 当前，全国每年都纷纷举办民族大团结节活动，为加强、巩固和发挥民族团结力量作出贡献。我们可以在国外试点举办民族大团结节活动。这是密切海外越南人社群感情的绝佳机会”。

胡志明市人民委员会副主席武文欢强调，该市一向珍惜海外越南人所作出的贡献。胡志明市一如既往的发展都离不开海外越南人的巨大贡献。过去一年，胡志明市的财政收入大部分来自于侨汇收入。

武文欢强调，胡志明市希望海外越南人投入国内的建设，以建设大规模工程和项目。胡志明市通过出台一系列机制和政策，为海外越南人继续支持该市的发展提供便利。（完）