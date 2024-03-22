2024年奠边国家旅游年：为游客带来别样体验

2024 年奠边国家旅游年暨洋紫荆花节开幕式是奠边省重要且富有特色的文化活动。这也是向国内游客以及国际友人推广该省风土人情、特色文化、特色旅游产品，推广与奠边省文化和人民息息相关的洋紫荆花形象的良好机会。



可以说，为了迎来本省今年最盛大的这一文化事件，目前所有准备工作都已基本就绪。



奠边省遗迹管理委员会主任阮英道说：“本省遗迹管理委员会已主动制定工作计划、做好任务分配和加班执勤制度。 接下来，我们将对各个遗迹区重新装饰、对导游团队进行培训、增加志愿人员数量，力争为游客提供优质服务。”

奠边省南坡县茶那乡诺事村已成为游客边疆之旅不可错过的旅游目的地。尽管搞旅游业没多久，但诺事村很快就成为社区旅游的一个“新亮点”。



奠边省南坡县茶那乡乡委书记筐文湾说：“我们正在支持当地同胞开办民宿，创建更多体验空间，开起美食品尝体验活动等。我们还想向游客介绍当地居民的日常生活，给游客提供沉浸式的体验活动。”



位于告仑山口顶丽峰，告仑集市是当地居民进行买卖、购物等活动的地方。虽然成立不久，但由于定期开办，告仑集市在促进商品交易、带动当地经济发展的同时，也成为每周末吸引大量游客前来体验的一大亮点。



芹苴市游客 吴晋黄： “赶集市很好玩的。 奠边省人民非常热情好客。此外，当地文化艺术活动非常丰富，而且还创建了互动空间，让游客更具参与度和互动性。”



2024 年奠边国家旅游年暨洋紫荆花节开幕式期间，奠边省文化体育旅游厅将与奠边县人民委员会配合，向游客上演实景秀《乌瓦传奇》，希望给游客带来别样体验。（完）