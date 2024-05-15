2024年夏季“娱乐天堂”——亚洲公园最顶级的文艺演出亮相岘港

“水上交响曲”（Symphony of River）——行为艺术、极限运动与烟花的巧妙结合



表演活动以“水上交响曲”为主题，首次亮相岘港，将极限运动与音乐、灯光、烟花和水上表演融为一体。除了精美、精心排演、艺术性极高的表演外，艺术团还采用了世界领先技术，给观众带来了一系列犹如从好莱坞中走出来的引人瞩目的表演。





预计《水上交响曲》将于6月10日起在亚洲公园上演，分白天和夜间两场演出。



白天演出时长15分钟，每天下午5点举行，票价20万越盾（折合人民币57元），一米以下随行儿童免费。





参加“水上交响曲”水上飞板表演的女运动员。图自太阳集团

夜间演出每天9点举行。时长25分钟的“水上交响曲”彰显出一场娴熟的水上艺术演出，即摩托艇和水上飞板极限运动表演，加上岸上的烟花秀，一切巧妙地融为一体，给观众带来无尽的惊喜和享受。该表演由导演俊黎（著名戏剧《我村》、《啊哦》、《Teh Dar》的导演）和拥有30 多年经验，举办超过3500场摩托艇和烟花表演、2100场水上飞板表演的世界知名组织单位H2O公司联合举办。H2O曾参加了《邦德》、《碟中谍》、《海岸救生队》等影片。



随着“摩托艇之夜”（Jetski Night Show）的绚丽表演，岘港市将成为烟花天堂，为今年夏季来到中部地区的游客增添了热闹氛围,提升游客的体验感。晚上演出票价为50万越盾，一米以下随行儿童免费。



此外，游客可以选择包含自助餐和“水上交响曲”的套票，以充分体验亚洲公园的娱乐之旅。白天套餐成人票40万越盾，儿童票30万越盾。夜场套餐成人票 65万越盾，儿童票55万越盾。



特别是从6月10日至9月3日，越南游客可以选择Combo All in One套餐（包括夜间表演门票 巴拿缆车票 巴拿自助午餐），成人票140万越盾，儿童票115万越盾。周末和节假日加收5万越盾。



对于国际游客，自6月10日至8月31日，套餐成人票175万越盾，儿童票145万越盾。自9月1日至9月30日，国际游客购买套餐票价将每一套餐减少5万越盾。



拥有4000个座位的《水上交响曲》舞台有望成为游客今年夏季游览岘港时不可错过的目的地。



《越南木偶》节目展现越南文化精髓



6月1日起，《越南木偶》在亚洲公园正式亮相，并通过精心创排的戏剧、精心准备的道具和服装带领观众探索越南文化的脉络。





“越南木偶”演出将于6月10日起在亚洲公园上演。图自太阳集团

该节目每周由越南木偶剧院艺人表演，每天晚上7点15分和晚上8点15分在欧尔（音译，Ầu Ơ）剧院的玛丽娜（Marina）舞台上表演，设有约600个座位。根据公告，《越南木偶》门票价格分别为12万越盾和15万越盾（1米以上游客票价）。



演出通过熟悉的民间故事与当代元素、陆上木偶和水上木偶艺术相结合的“龙舞与敲鼓”、“平顶斗笠之美”、“厙上曲”、“收获季节故事”、“心灵之舞”向观众介绍越南的风土人情。





《越南木偶》演出将观众带入传统文化之流，从而培养人们热爱祖国、热爱家乡的情怀。图自太阳集团

越南木偶剧集中体现越南木偶戏，尤其是拥有1000多年历史的水上木偶戏的悠久传统价值，有望成为亚洲公园丰富多彩的文化亮点。



充满艺术性的表演活动精彩纷呈



今年亚洲公园充满活力的夏季派对中不可或缺的元素是音乐表演和街舞，具有生活气息的街头表演使游客置身其中，陶醉不已。





亚洲公园有望成为游客今年夏天游览岘港市时不可错过的目的地。图自太阳集团

除了一系列新表演之外，夏季期间，亚洲公园还推出一系列室内外娱乐游戏，如：太阳轮——世界上最高的10个轮子，眼镜蛇王——越南最大的悬挂式滑翔机；飞麒麟——海盗船征服海洋；节日旋转木马——令人兴奋的摩天轮等。



亚洲公园每天从早到晚不间断的表演将给游客带来无尽的乐趣，成为今年夏天岘港顶级娱乐中心。（完）