2024年夏季奥运会获得金牌的越南运动员将得到100万美元的奖励

2024年夏季奥林匹克运动会将于2024年7月26日至8月11日在法国巴黎举行。在该届奥运会上获得金牌的越南运动员将获得100万美元奖励。

这是2月1日在河内举行的的越南奥林匹克委员会与国际体育战略基金（ISF）的越南运动员互换训练合作公布仪式和越南奥林匹克委员会与Asong Invest有限责任公司关于越南运动员奖励资助合作协议签署仪式上所公布的信息。

据越南奥林匹克委员会与Asong Invest有限责任公司所签署的合作协议，在2024夏季奥运会上获得金牌的运动员的奖励为100万美元，银牌为50万美元，铜牌为20万美元。

此外， Asong Invest和国际体育战略基金还援助越南运动员前往韩国接受训练以及韩国一些运动员将赴越南接受训练。该合作活动旨在加强国际体育交流和越韩两国之间的体育教育、体育管理、可持续体育和体育基础设施发展等领域的业务交流。

越南文化体育旅游部体育总局局长邓何越表示，国际体育战略基金的援助将为越南提高在地区、大洲和世界上各赛事的成绩创造“黄金”机会。为实现双方于2022年12月6日在合作备忘录中的各项内容，邓何越表示希望今后该基金将为越南奥林匹克委员会乃至越南体育开展多项援助活动，为把越南体育提高到新水平做出贡献。

国际奥林匹克委员会副主席黄思绵(Ng Ser Miang)在活动上发表讲话时表示相信在该委员会的领导和国际体育战略基金的援助下，越南运动员在各国际赛事上的成绩将有起色，越南运动员将有更多动力在2024年夏季奥林匹克夺得好成绩。

此前，2023年1月31日，文化体育旅游部部长、越南奥林匹克委员会主席阮文雄已与国际体育战略基金进行座谈。双方就未来的合作、投资发展越南奥林匹克体育、向越南奥林匹克委员会开展教练员和运动员培训活动的资金援助等进行讨论。（完）