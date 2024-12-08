2024年国际美食节在河内开幕 苏林总书记夫人吴芳璃出席

8日上午，题为“美食促距离- Gastronomy of unity”的2024年国际美食节在河内外交团区开幕。

越共中央总书记苏林夫人吴芳璃，政府副总理兼外交部部长裴青山夫人武氏碧玉，原国家主席张晋创夫人枚氏幸；外交部副部长阮明姮，联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis），各国驻越南大使，各国际组织驻越南首席代表等出席美食节开幕式。

政府副总理兼外交部部长裴青山夫人、驻河内东盟共同体妇女小组名誉主席武氏碧玉在美食节开幕式上发表讲话时表示，自2014年至今，该节已11次成功举行，有助于打造国际美食节的品牌，成为国际性、吸引各国驻越南大使馆、外国文化中心、各地方外事厅/局、企业家、赞助商和外交部各机关参加的文化、美食、外交活动。这是向国际友人推介越南风土人情，帮助国内企业推广产品等的良好机会。

武氏碧玉表示，今年国际美食节吸引40个国家大使馆和国际组织、地方外事厅/局、国内企业参加，共设超130个展位，展示各国、各地特色美食，表演各特色文艺节目，不仅推广美食独特香味，而还推介世界各民族历史、良好传统的价值。

联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯在开幕式上发表讲话时对能参加第十二次国际美食节感到高兴，表示越南是美食丰富多样的国家，是举行国际美食节的绝佳地方。越南与60多个国家和地区的美食相媲美，美食节带来一个体验美食的世界。

宝琳·塔梅西斯同时认为，除了推介美食外，美食节还是加强国际合作，分享全球在增加的各挑战和想法，如未来农业-食品和粮食系统变革等的良好机会，强调联合国将继续同越南政府和有关机关在农业-食品系统变革问题中并肩同行。

在国际美食节开幕式上，各位夫人、外交部领导、联合国驻越代表等已向各赞助商、展位代表颁发纪念章和感谢信，参观各展位。（完）