2024年友好春游活动在河内举行

此次活动的亮点是国际代表与中央和河内市代表之间的友好交流活动。与会代表一起欣赏和富有浓郁越南文化特色的歌曲、舞蹈和菜肴。



河内市友好组织联合会主席阮玉奇在活动上发表讲话时强调，这是向正在越南生活的外国友人介绍越南文化之美的良好机会，同时也是越南与国际友人互相会面，进行文化交流并增进友谊与互相了解的机会。



阮玉奇希望，该活动将为国际友人带来体验越南文化价值和河内市乃至越南人民的好客之心的机会，同时也开辟在未来与朔山县合作的机遇。



多米尼加驻越南大使馆商务参赞拉尔夫（Ralph Anselm Guzmán Dorsey）表示，参加该活动让他更加连接越南传统文化和友善的越南人。



巴勒斯坦驻越南大使萨拉玛（Saadi Salama）代表参加活动的国际代表们感谢河内市领导对民间对外工作以及正在首都工作和生活的国际友人的关心。萨拉玛对河内市友好组织联合会、市旅游局、市及朔山县领导和人民的热情招待给予好评；这证明了目前所开展的和平友谊活动一直在使得越南迎来更加美好的未来，并在国际友人心中所占据的位置。



在活动框架内，值此纪念第114个国际妇女节之际，组委会向各位女大使和大使夫人致以美好祝福和赠送礼物。（完）