2024年前9个月越南对中国的茶叶出口额同比增长1倍多

据《越共电子报》，今年前9个月越南对中国市场的茶叶出口量和出口额同比分别大幅增长245.6%和108.8%。

越南工贸部进出口局援引海关总局的统计数据称，2024年9月份越南茶叶出口量达1.309万吨，出口额达2312万美元，环比分别下降15.9%和21.2%，但同比分别增长21.3%和22.5%。 2024年9月均价为1766美元/吨，环比下降6.2%、同比上涨0.9%。

今年前9个月份越南茶叶出口量达10.584万吨，出口额达1.8565亿美元，同比分别增长29.5%和31.9%。 前9个月均价为1754美元/吨，同比上涨1.8%。

与 2024 年 8 月相比，2024 年 9 月份越南对大多数市场的茶叶出口量均有所下降：对巴基斯坦市场的出口量和出口额分别下降了 21.5%和 22.4%；中国台湾分别下降33.3%和32.2%；印度尼西亚分别下降2.5%和16.0%；美国分别下降51.3%和58.8%；马来西亚分别下降43.8%和48.2%等。

2024年前9个月，越南最大的茶叶出口市场是巴基斯坦，出口量达3.522万吨，占越南茶叶出口总量的33.3%；出口额达7418万美元；同比分别增长5.5%和15.1%。

值得注意的是，今年前9个月越南对中国市场的茶叶出口量和出口额同比分别大幅增长245.6%和108.8%；出口量达1.047万吨，出口额达1494万美元。（完）