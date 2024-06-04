2024年前5个月越南水产品出口额达36亿美元

据越南水产加工与出口协会（VASEP）最近发布的数据，2024年5月，越南水产品出口额达8.7亿美元，同比增长7%以上。

其中，金枪鱼和蟹类等产品出口额强劲增长，查鱼、鱿鱼、章鱼出口额略增，而虾类略有下降。

今年前5个月，越南水产品出口额达36亿美元，同比增长6.5%。

5月份，金枪鱼出口额达9500万美元，同比增长36%。截至2024年5月底，金枪鱼出口额将达到近3.97亿美元，比2023年同期增长25%。

5月份蟹类出口额达2600万美元，同比增长92%。前5个月，蟹类出口额达1.01亿美元，增长84%。

越南主要蟹类进口市场的中国和日本均扩大越南鞋类的进口。其中，中国是越南最大的活蟹消费市场，进口额同比增长10倍。

5月份查鱼出口额增长10%，章鱼、鱿鱼等鱼类出口均小幅增长3%。今年前5个月，查鱼出口额达近7.55亿美元，小幅增长3%。

5月份，虾类出口额达3.26亿美元，同比下降1.5%。前5个月，虾类出口额仍保持7%的同比增长势头，达13亿美元。

虽然尚未出现强劲突破，但总体来看，主要市场无论是需求还是进口价格都出现了逐步复苏的迹象。

5月份, 越南对美国、日本、欧盟和韩国的水产品出口均出现正增长，增幅5~26%，但对中国市场的出口额同比下降8%。

截至5月底，越南对美水产品进口额仍处于领先地位，达6.35亿美元，增长13%；对日本、中国、韩国和欧盟的出口额同比仅小幅增长3-4%。（完）