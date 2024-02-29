2024年前2月越南农林水产品贸易顺差增长近两倍

据越南农业与农村发展部的信息，2024年前2月，农林水产品出口额达98.4亿美元，同比增长50.3%，实现贸易顺差26.8亿美元，增长近1.9倍。

2月份，农林水产品出口额达44.8亿美元，同比增长21.8%，但环比下降了16.5%。其中，农产品出口额达23.4亿美元，同比增长21.6%；林产品出口额达13.4亿美元，增长40.3%；林产品出口额达6.2亿美元，增长1.9%；畜牧类产品出口额达3400万美元，增长6.2%；生产原材料出口额达1.42亿美元，下降7.4%。

今年前2月，越南几乎所有商品出口额均呈现同比增长态势，借此越南农林产品出口额大幅增长，达98.4亿美元。其中，农产品出口额达51.8亿美元，增长55.7%；林产品为29亿美元，增长59.7%；水产品为137万美元，增长28.9%；畜牧类产品为7800万美元，增长15.1%；生产原材料为3.09亿美元，增长13.6%。

另一方面，越南农林水产品对几乎所有市场出口额均有所增加。其中，对亚洲出口额达45.5亿美元，增长43%；对美洲出口额达23.1亿美元，同比增长48.8%；对非洲出口1.29亿美元，增长60.4%。美国、中国和日本继续成为越南农林水产品三大出口市场。对美国出口额占21.5%，增长77.3%；其次为中国，占21%，增长47.9%；对日本出口额占7.2%，增长29.2%。（完）