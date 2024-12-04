2024年前11月越南农业实现贸易顺差近165亿美元

越南农业与农村发展部副部长冯德进表示，2024年11月份，农林水产出口额约达53亿美元，同比增长13.9%。2024年前11月，越南农林水产品出口额达567.4亿美元，同比增长19%。

特别是，越南农林渔业贸易顺差 164.6亿美元，同比增长52.8%。

从商品类别看，林产品、水产品和农产品实现贸易顺差分别达130.5亿美元（增长18.7%）、68.8亿美元（增长17.5%）和47.2亿美元（增长2.1倍）。

农业领域共有7个商品类的贸易顺差额突破10亿美元，其中包括木材和木制品达121.1亿美元，增长19.4%；蔬果45.6亿美元，增长33.9%；咖啡45.3亿美元，增长30.5%；大米40.7亿美元，增长14.6%；虾类31.9亿美元，增长20.5%；查鱼17.2%，增长10.1%；胡椒10.7亿美元，增长43.5%。

2024年前11月份，农产品出口额达197.8亿美元，增长23.2%，畜产品出口4.755亿美元，增长4.4%；水产品出口92亿美元，增长11.8%；林产品出口额达155.9%，增长19.6%。

2024年11月大米出口量约达70万吨，出口创汇4449亿美元，使11个月大米出口总量和进口额达近850万吨（增长10.6%）和53.1亿美元（增长22.4%），创下新高水平。

菲律宾是越南最大的大米消费市场，市场份额为46.1%。其次为印度尼西亚和马来西亚，市场份额分别为13.5%和8.2%。

11月份，果蔬出口额预计达5亿美元，使11个月果蔬出口总额达到66.6亿美元，同比增长28.2%。目前，中国是越南最大的果蔬进口市场，市场份额为66.5%，进口额达41亿美元，同比增长28.7%。 其次为美国与韩国，市场份额分别为4.7%和4.3%。



截至目前，越南咖啡出口量已接近120万吨，出口额达48.4亿美元；与2023年同期相比，虽然出口量下降了15.4%，但价值却增长了32.8%。

德国、意大利和西班牙是越南三大咖啡消费市场，市场份额分别为11%，8.1%和8%。

从出口市场来看，亚洲是越南农林水产品最大出口市场，占市场份额的48.2%。其次是美国和欧洲，分别占市场份额的23.7%和11.3%。

美国、中国和日本继续成为越南农林水产品三大出口市场，其中对美国出口额增长21.7%，对中国和日本出口额分别增长21.6%和6.6%。与去年同期相比，越南农林水产品对美国市场的出口额增长24.6%，对中国增长11%，对日本增长5.5%。（完）