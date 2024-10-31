2024年前10月农林水产品贸易顺差增长超62%

据越南农业与农村发展部的消息，2024年10月农林水产品出口额约达59.1亿美元。前10月农林水产品出口总额达到517.4亿美元，较2023年同期增长20.2%；贸易顺差达到152.1亿美元，同比增长62.2%。

其中，农产品出口额达273.8亿美元，增长25.6%；畜牧产品达4.235亿美元，增长2.7%；水产品达83.3亿美元，增长12%；林产品达140.5亿美元，增长19.9%；食盐460万美元，下降0.2%。

亚洲是越南农林水产品最大出口市场，占市场份额的48.2%。其次是美国和欧洲，分别占市场份额的23.5%和11.5%。非洲和大洋洲的市场份额较小，分别占1.8%和1.4%。

与去年同期相比，2024年前10月，越南农林水产品对亚洲的出口额增长17.2%，对美洲增长24.7%，对欧洲增长34.1%，对非洲增长2%，对大洋洲增长14.5%。

在市场方面，美国以21.6%的市场份额排名第一，其次是中国，占市场份额的21.5%，日本市场份额占6.5%。这是越南农林水产品三大出口市场。与去年同期相比，越南农林水产品对美国市场的出口额增长25.9%，对中国增长11.4%，对日本增长5.9%。

2024年前10月农林水产品进口总额达365.3亿美元，较2023年同期增长8.5%。

预计，今年前10月越南农林渔业贸易顺差约达152.1亿美元，同比增长62.2%。

从商品类别看，林产品、水产品和农产品实现贸易顺差，分别达117.5亿美元、62.1亿美元和46.7亿美元。

截至目前，农业有6种农林水产品贸易顺差超过10亿美元，包括木材及木制品贸易顺差达109.1亿美元，同比增长19.6%；蔬果贸易顺差达44.7亿美元，增长39.6%；咖啡达43.3亿美元，增长38.5%；大米达36.8亿美元，增长13.1%；虾类达29.2亿美元，增长21.7%；查鱼达15.4亿美元，增长8.7%。（完）