2024年元旦节假期河内市接待游客40.2万人次

其中外国游客7.2万人次，增长2.1倍；国内游客约33万人次，增长59%。旅游收入约1.5万亿越盾，同比增长73%。



元旦假期3天内，各家酒店客房入住率平均达60%，其中国内游客约35.3%，外国游客约24.7%，同比增长7.8%。



4至5星级酒店和公寓入住率较高， Capela酒店达 90%， Lacasa 酒店达90%, Grand Vista 河内酒店达76.4%, Lasieta酒店达 85%, Flower Garden酒店达 84%等。



在各达服务游客标准的购物中心、餐饮和娱乐中心迎接游客和购买力增加，营业收入同比增长约16%。



元旦假期，河内市许多参观旅游景点已推出新颖的旅游产品和举行多项具有吸引力的霍东阁，旨在刺激旅游需求，如在东京义塾广场举行迎接2024新年倒计时活动；在步行街上举行文艺演出、饮食展、贸易促进展销会、农业产品展等。



还剑湖周边步行街、陈仁宗和附近地区运营时间截至1月1日为止，同时举行多项传统艺术表演活动。升龙皇城举行端门前园升旗仪式等。



部分遗迹区、博物馆、公园、生态区、旅游度假区表示，元旦假期，前来参观旅游的游客人数增加，如还剑湖旅游区和河内古街区接待游客15万人次以上，文庙-国子监以及接待1.55万人次，升龙皇城遗迹区接待1.2万人次，巴为国家公园接待8千人次等。（完）