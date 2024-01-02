2024年东盟：促进互联互通和自立自强

在近日举行的相关新闻发布会上，老挝副总理兼外长沙伦赛·贡玛西（Saleumxay Kommasith）表示，老挝之所以选择“促进东盟互联互通和自立自强”这一主题，是因为其适合当前地区和世界形势。老挝副总理兼外长沙伦赛·贡玛西指出，“互联互通”不仅与正在实施的东盟互联互通总体规划相一致，也有助于实现老挝党和国家关于将老挝从一个内陆国家转变为一个内陆国家连接地区的愿景。而东盟加强自立自强也非常重要，如果不自立自强，东盟就不会团结一致，不会上下一心，东盟在国际和地区舞台上的作用也必将受到影响。老挝副总理兼外长沙伦赛·贡玛西表示，担任东盟轮值主席国将使老挝有机会宣传老挝党和国家的外交政策，以及促进老与世界各国的经济合作政策。这也是老挝发挥在东盟的主导作用、提升老挝在地区和国际舞台地位的机会。作为2024年东盟轮值主席国，老挝还将与东盟成员国一道推动共同体三大支柱领域的合作，努力缩小东盟，特别是边远地区和次区域的发展差距，促进东盟基础设施互联互通、经济一体化、民心相通和人文交流；保持东盟在区域结构中的核心作用，同时加强与合作伙伴的关系。在上述新闻发布会上，老挝副总理兼外长沙伦赛·贡玛西还强调，东盟成员国和伙伴国家之间只有团结一致、加强合作，才能开展对话，才能有效应对当前和新出现的挑战。（完）