2024年东盟未来论坛落下帷幕

4月23日下午，2024年东盟未来论坛（ASEAN Future Forum 2024 - AFF 2024）经过一天的工作日落下帷幕。

越南外交部长裴青山在致闭幕词时表示，该地区国家应反思论坛上讨论的经验教训，利用这些经验教训促进快速、可持续发展，同时确保东盟人民的全面安全。

裴青山表示，技术将改变我们每天的工作和生活方式，有必要建设经济基础设施并促进数字化转型。该地区国家必须加大对人文的投资，特别是为年轻人提供数字技能。

裴青山对东盟的发展趋势表示乐观，因为此次论坛的讨论环节吸引了诸多政策制定者和工商界人士讨论并提出可行的解决方案。与会代表一致认为，东盟继续为维护地区和平稳定发挥关键作用。

裴青山强调，“和平是一切努力的支柱，和平是东盟在地区形势复杂多变背景下取得的最大成就。我们需要尽一切努力维护和平。 ”

值此机会，裴青山呼吁地区各国团结起来，决心将2045年东盟共同体愿景变为现实，为东盟人民和子孙后代建设更加美好的明天。

题为“快速可持续发展、以人为本”的2024年东盟未来论坛是越南政府总理范明政在2023年9月第43届东盟峰会上提出的重要倡议。该论坛旨在为东盟成员国、东盟伙伴以及东盟人民为推动和塑造东盟的未来作出贡献打造一个共同论坛。东盟未来论坛与众不同的是，这是一个针对东盟、属于东盟、致力于东盟和东盟人民的论坛。

2024年东盟未来论坛 吸引来自东盟各国政府、外交使团、学者、工商界、合作伙伴和国际组织的近500名代表出席。论坛设有开幕会议；主题为“东盟快速发展 致力于可持续未来”的第一场全体讨论会；题为“确保全面安全 致力于以人为本的东盟共同体的”第二场讨论会；两场工作午餐。（完）