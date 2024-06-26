2024年世界经济论坛：越南政府总理范明政会见世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布

在出席2024年大连夏季达沃斯论坛期间，越南政府总理范明政于6月26日上午在中国辽宁省大连市会见了世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）。

会上，范明政总理高度评价施瓦布教授的远见卓识以及世界经济论坛冬季和夏季论坛在促进全球对话与合作特别是公私合作方面的重要作用。范明政总理对2024年大连夏季达沃斯论坛成功举行给予高度评价，同时表示“未来增长的新前沿”主题激励各国和企业不断创新、创造、携手建设未来经济。

施瓦布对范明政总理在全体会议开幕式上的讲话以及在与世界经济论坛高层首席执行官交流中的诚意和开放态度表示印象深刻。他指出，世界经济论坛及其会员企业高度评价越南的前景、投资营商环境和突出的经济成就，越南被视为经济强劲发展，并有效利用4.0工业革命的机遇的典范。

双方对越南与世界经济论坛合作关系近期取得的重要进展感到高兴，特别是去年在天津达沃斯论坛上签署的《2023-2026年谅解备忘录》。双方同意推动谅解备忘录的有效落实，将胡志明市第四次工业革命中心打造成地区领先的互联中心。世界经济论坛欢迎越南参与世界经济论坛第四次工业革命网络，这对越南来说不仅是分享技术知识，而且是加强科学、技术和创新合作的机会。

值此之际，施瓦布恭请范明政总理出席2025年达沃斯世界经济论坛年会。

会见世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布是范明政总理在2024年大连夏季达沃斯论坛框架内最后的活动，当天中午，范明政总理的专机从大连飞往中国首都北京继续参加在中国的活动。（完）