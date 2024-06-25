2024年世界经济论坛新领军者年会：范明政总理分享越南故事，提出“三个共同”探寻“增长新前沿”

越通社特派记者报道，6月25日，世界经济论坛第十五届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）在中国辽宁大连开幕。越南政府总理范明政在开幕式上发表特别讲话。



来自近80个国家和地区的约1700位嘉宾相聚大连，共议“未来增长的新前沿”，探寻世界经济增长的新动能、新路径。



这是越南政府总理范明政第三次应邀出席年会，不仅体现了世界经济论坛对越南的重视，而且还证明世界经济论坛高度赞赏越南在解决全球性问题中所发挥的作用，以及在革新、融入和发展进程中的越南故事。



世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）在介绍范明政总理的讲话中盛赞越南是充满活力的经济体，是区域经济增长的引擎。



范明政总理在年会上发言，分享了自己对世界经济形势的看法和观点。他认为，未来世界受三个主导因素的影响，并由三个前沿领域引导和塑造。



范明政强调，这些问题具有特别重要的意义，开辟了增长新境界，对全世界所有人民、所有领域、所有国家和地区都产生深远影响。



范明政总理高度评价中国经济在世界经济增长发挥的引领作用。作为“山连山、水连水”，共建“具有战略意义的越中命运共同体”的近邻，越南对中国在世界和地区存在许多困难和挑战情况下仍然发展壮大和崛起感到高兴。



我们相信中国将继续在全球经济中发挥重要作用，特别是促进数字化转型、绿色转型、循环经济，加强互联互通和国际经济合作—一个强大、深入广泛融入国际的中国经济将为世界迈向“未来增长的新前沿”产生积极影响。 范明政分享了越南故事。越南近40年来的成功与“革新、创新和融入”这些关键词紧密联系在一起。从一个被战争破坏、被禁运围堵30年的国家，越南已成为一个中等收入国家，跻身世界前40大经济体之列。越南被国际社会视为治愈战争创伤、搁置过去、尊重差异、面向未来、化敌为友、成功实现联合国千年目标的典范。



所取得的成就证实了越南党和国家发展政策和理念的正确性，即三个基础、六项核心政策，始终坚持的三个原则观点为：维护政治稳定；以人为中心、主体、目标、动力和最重要的发展资源；不以牺牲社会进步、公平和环境为代价，单纯追求经济增长。



为迈向“未来增长新前沿”，范明政建议各方共同建立和加强信任，促进对话，弘扬团结统一、合作与发展精神，基于规则有效解决问题，确保相关各方利益和谐，反对将科学技术和改革创新问题政治化和歧视对待。



范明政建议世界经济论坛和合作伙伴促进公私合作，发挥领军者在各国及全球经济结构调整进程中的引领作用，特别是在三个重要领域，包括完善市场经济体制、发展战略基础设施体系、促进人力资源开发，特别是数字经济、绿色经济、循环经济领域的高素质人力资源。



越南建议加强区域和全球范围内政策制定、规划和实施方面的国际合作。积极有效实施货币政策，同时大力推进贸易投资自由化。



最后，范明政总理建议实现“三个共同”，即共同倾听理解；共同分享愿景和行动；共同本着利益和谐、风险共担精神，实现共赢，共同探寻“增长新前沿”，为世界的繁荣昌盛，为人类和人民的更加幸福、美好的生活而努力。

*当天中午，范明政出席与世界经济领袖（IGWEL）关于“合作促进经济增长”讨论会并发表讲话。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布、联合国副秘书长阿米娜·穆罕默德以及世界经济论坛全球领军者出席了讨论会。



范明政在讨论会上表示，在地缘政治、地缘经济分歧、冲突和供应链中断日益加剧的背景下，为实现全面、可持续发展和包容性增长目标，国际合作、多边主义、企业界的作用比以往任何时候都要重要。



范明政分享了越南宏观经济管控的经验教训。为合作促进经济增长，范明政提出五个优先解决方案，包括：沿着有效、透明和包容的方向构建和创新全球经济治理体系；构建宏观政策协调体系；促进贸易和投资自由化；加强合作为发展调动资源；大力培育新增长动力。（完）