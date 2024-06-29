2024年上半年越南接待国际游客量超过880万人次

据越南计划与投资部统计总局6月29日公布的数据显示，累计2024年上半年，越南接待国际游客人数超过880万人次，与新冠肺炎疫情爆发前相比增长了4.1%。仅在2024年6月，国际游客到访量超过120万人次，同比增长28.1%。

这得益于越南实行的免签政策以及各地方所开展的旅游推广促进活动。由此，越南接待国际游客人数同比大幅增长。

在上述国际游客人数中，乘坐飞机入境的游客占83.8%， 通过陆路抵达的游客占14.3%，通过海路抵达的游客占1.9%。

另一方面，今年上半年，出境旅游的越南游客人数达260万人次，同比增长11.4%。

住宿和餐饮营业收入同比增长15.2%左右，旅游收入同比增长37.1%。

越南文化体育与旅游部国家旅游局一直在大力开展旅游推广促进活动，以吸引更多国际游客。从6月24日至7月2日，越南国家旅游局在法国巴黎、意大利米兰和德国法兰克福陆续举办越南旅游推广活动。

欧洲是越南的主要客源市场。2023年，越南接待欧洲游客量达140万人次，同比增长187%。2024年前5月，越南接待欧洲游客量超过95.5万人次，同比增长57.1%。

与此同比，从6月29日至7月3日，越南文化体育与旅游部将在韩国举行越韩旅游文化促进活动，旨在向韩国友人介绍越南风土人情形象，并推广越南旅游品牌、旅游目的地、旅游服务和旅游发展潜力。

越南国家旅游局透露，韩国一直是越南旅游业重要的客源市场。2014-2019年时期，赴越南的韩国游客人数增长了4倍。2023年，韩国是越南最大的客源市场，韩国游客到访量达360万人次。越南也是韩国在东南亚地区最大的客源市场，到访韩国的越南游客量约达42万人次。（完）