2024年《黄金时刻》新闻摄影奖举行

25日上午，越南通讯社在国家通讯中心驻地举行2024年第七届《黄金时刻》新闻摄影奖颁奖仪式。

在颁奖仪式上，组委会向各作家作品颁发2个一等奖、4个二等奖、6个三等奖和10个优秀奖。河内市作者范俊英的作品《音乐拉近人与人之间的距离》（单图）和潘玉成作者的摄影作品《部队在朗努村山体滑坡现场泥泞中搜寻遇难者的遗体》获得一等奖。

越通社社长武越庄在颁奖仪式上发表讲话时表示，越通社是越南主流媒体之一，新闻摄影是本社重要的信息支柱。越通社新闻库中，资料图片库具有很高的收藏价值，记录了国家的历史时刻、民族独立战争的激烈场面以及国家革新事业。《黄金时刻》新闻摄影奖是由越通社于2008年发起的奖项，继续丰富具有价值的图片库，表彰新闻摄影对摄影事业作出的贡献。

武越庄表示，评委会根据主题、表达方式、摄影技巧和能力等重要标准对431名作者提交的3435个作品进行了公平评选，从而选出22个优秀作品，并在本届颁奖仪式颁奖与给予表彰。

武越庄表示，在新闻界面临无数困难和挑战的背景下，各位领导、部门和单位的关注与支持是鼓励摄影师继续提升他们的热情，弘扬人文价值，传播创造力和推广越南风土人情，让越南自信迈入新纪元的鼓舞源泉。

第七届《黄金时刻》新闻摄影奖是摄影师和新闻工作者展示其才华、专业知识和独特视角的平台，生动地反映政治、经济、文化、社会、科学技术和体育等方面。

值此机会，越南新闻工作者常务副主席阮德利和越通社社长武越庄以及代表们按下按钮开启2024年第七届“黄金时刻”获奖作品展。（完）