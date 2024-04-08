2024年《土地法》：为提振越南房地产市场注入动力

越南国会于2024年1月通过的《土地法》（修正案）被视为土地管理和使用领域的突破口。该法修改的5大内容之一就是把土地使用权适用对象扩大到旅外越南公民和海外越裔。

越南祖国阵线中央委员会委员、旅匈牙利越南妇女协会主席潘氏碧善在就上述问题接受越通社记者采访时已分享其有关土地法、与旅外越南人有关的法律政策问题的看法。

潘氏碧善表示，获批通过的《土地法》是越南党、国家、政府和国会在保护旅外越侨权益中的一大进步。在该法案修改过程中，旅越侨已多次参加《土地法》征集意见座谈会，从而听取侨胞们有关该法的意见和建议。

潘氏碧善表示，可以说，《土地法》（修正案）中，旅外越侨与国内越南公民平等一视同仁，拥有土地和住房所有权，这是远离家乡的人的一大激励。他们觉得自己正是越南公民，与国内公民平等，其将鼓励他们对国内房地产领域进行投资。潘氏碧善强调，旅外侨胞放心归国购房、对国内房地产领域进行投资，其就是拉近旅外侨胞与祖国家乡的距离和感觉越南就是他们之家的因素。

潘氏碧善表示，侨胞们放心汇款回国不仅为他们自己带来利益，而还有助于增加侨汇量，为国家发展做出贡献。潘氏碧善代表旅匈越南人社群感谢国家、政府、国会已通过《土地法》（修正案），强调这是激励旅外侨胞的巨大激励。

潘氏碧善还表示希望在《土地法》投入实施后，国会、政府将颁发实施细则，为该法顺利实施创造便利条件。

此外，潘氏碧善还提出有关土地买卖合同、转让的继承等的建议。认为，目前办理这些手续都需要身份证，而许多旅外越侨没有这种证件，因此在越南购买土地或房子时面临许多困难。她表示希望，国会下发具体引导文件，允许国内有关机关可按照护照对土地和房子买卖合同、所有权转让等进行公证；或者为持有护照的旅外越侨签发身份证创造便利条件。

关于房地产市场，潘氏碧善预测，此次《土地法》（修正案）将为旅外越侨参加国内房地产市场创造突破口。

在近期越南房地产市场低迷、冻结的背景下，潘氏碧善认为，《土地法》（修正案）将有助于提升旅外侨胞新购买者的需求，参加购买土地和经营。这将成为提振越南房地产市场的突破口。（完）