2024国际美食节：用美食搭建连接五洲的友谊桥梁

于2024年12月8日在河内举行的2024年国际美食节是弘扬美食精髓、拉近各国文化距离的一场盛会。本次活动吸引了40多个外国驻越大使馆参展，通过独特的美食体验，让河内市民和游客深入了解不同国家的文化底蕴。

摩洛哥美食——阿拉伯、柏柏尔、非洲和地中海风味的完美交融；哥伦比亚美食——南美阳光明媚之地的独特滋味；俄罗斯美食——冷冽国度的经典味道……

2024年国际美食节是全球美食荟萃的盛会，全面展现了各国丰富多彩的饮食文化。游客通过品尝各地美食，感受世界不同地区独特的文化魅力。

俄罗斯驻越大使馆外交人员Elena Bezdetko：“在本届美食节上，我们为大家带来具有俄罗斯特色的经典美味，如俄罗斯沙拉、烤面包、红菜头汤等等，希望通过这些菜品，让每一位食客感受到我们的文化魅力。

不仅设有针对国际友人的美食展位，还特别展示了越南北、中、南三大地区的地方特色美食，充分展现了越南丰富多彩的饮食文化。

巴勒斯坦驻越大使Saadi Salama ：“通过美食节，我们对其他国家的美食文化有了更多了解，也激发了我们探索这些国家的兴趣。”

印度游客Suminda Jayanath：“这里汇聚了来自世界多个国家的美食展位，通过美食的交流，我们之间的距离被进一步拉近。”

可以说，2024年国际美食节不仅为文化交流创造了绝佳机会，更是越南民众与国际友人共同体验世界美食多样性的场所。通过这门共通的“美食语言”，美食节成为连接五洲四海的友谊桥梁，展现了世界各地美食文化的无穷魅力。（完）