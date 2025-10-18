2024—2025年全国人口与人力资源调查结果发布：低生育率与人力资源质量引关注

10月17日，越南社会科学院南部社会科学研究院在河内举行2024—2025年全国人口与人力资源调查成果发布会。本次调查旨在为《人口法》草案的制定提供科学依据，并为越南下一阶段人力资源发展明确方向。

越南社会科学院院长黎文利教授在致辞中强调，人口是人力资源的基础，人口质量决定人力资源质量。面对新发展阶段的要求，越南亟需构建高质量人力资源体系，以支撑国家发展目标。

本次调查由越南社会科学院与各省市人民委员会联合开展，于2024年8月启动，采用电子问卷方式，覆盖全国原有63个省市（现为34个省市），共采集18至60岁民众意见256692条。调查不仅反映了当前人口与人力资源现状，也为识别区域差异、制定符合地方实际且可持续的人口政策提供了数据支撑。

黎文利指出，人口政策应实现从“硬控制”向“灵活调节”转变，通过税收、财政、住房优惠、福利与社会服务等综合手段，在保障公民生育自主权的同时，维持合理的生育更替水平。本次调查为相关部委和地方政府提升人力资源质量、推动可持续发展提供了科学参考。

南部社会科学研究院院长、调查组组长武俊兴副教授表示，调查显示越南过去以控制人口增速和结构调整为主的政策导向已不适应现阶段需求。数据显示，31.4%的受访者无生育意愿，27.1%不打算结婚；而理想子女数为2.35个，高于实际生育数1.86个。这表明若无有效干预，越南生育率将持续处于低位。

武俊兴指出，人口作为国家发展的核心资源，相关政策重点应从“控制规模”转向“提升质量”，注重人口素质与性别结构优化。他建议结合地区特点和群体差异，灵活运用财政、税收、住房、教育、就业等政策工具，实现生育激励与人口质量提升的双重目标。

与会专家认为，在越南推进工业化与现代化的关键时期，此次全国性调查具有重要现实意义。调查方法科学、覆盖面广，较为全面地反映了各地区人口结构、生育水平与人力资源质量现状。

据悉，自2024年8月起，越南社会科学院联合地方政府在全国范围开展本项调查，累计完成问卷26万份。（完）