2023越南区块链活动开辟众多投资合作机会

由韩国领先的区块链社区建设团队 KryptoSeoul和越南Krypto联合举办的2023越南区块链活动（Buidl Vietnam 2023）于6月16日至17日在胡志明市举行。

2023越南区块链活动期间，组委会举办了演讲会、讨论会、实验班、技术展以及奖金高达 15 亿越盾的编程马拉松等活动。

2023越南区块链活动汇聚了来自全球领先区块链平台的70名会议发言人，将为越南基础设施发展合作、人力资源质量和政策启示提供解决方案。

区块链社区KryptoSeoul联合创始人Erica Kang表示，2023 年，越南在区块链和web3行业的技术开发和人才培训领域仍然具有吸引力。许多国际公司、项目和演讲者赴越南寻求合作、投资、人力资源招聘、市场开拓和品牌推广的机会。

目前越南约有200个区块链项目在运营，涉及游戏和元宇宙项目、开放式金融（DeFi）、非同质化通证（NFT）、web3、基础社会等领域。同时，越南有 10 家以上被公认为“独角兽”（价值 10 亿美元或以上的初创公司）。根据MarketsandMarkets的报告预测，到2026年越南区块链市场规模达25亿美元，高于2021年4倍。

Apac Dao（越南Web3社区）联合创始人妮可·阮表示，越南被视为该地区领先、具有吸引力的技术融合中心，尤其是区块链和 web3 等新兴技术。这也是越南成为该地区具有吸引力的目的地和技术摇篮的机会。

据悉，区块链社区KryptoSeoul 于2018年成立，旨在通过举行各项线上活动向全球区块链项目提供协助。2021年，KryptoSeoul 在越南成立KryptoVietnam，旨在打造一个汇聚越南程序员和产品开发商的社区。（完）